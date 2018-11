Moeder en baby gedood door grizzlybeer in Canada

In Canada zijn een 37-jarige moeder en haar dochter van 10 maanden gedood door een grizzlybeer. De vader ontdekte de lichamen bij hun huisje in de wildernis.

Het gezin had zich de afgelopen drie maanden teruggetrokken in de bossen van het Yukon-territorium in Noordwest-Canada om te jagen. De vader werd aangevallen door de beer toen hij vallen aan het controleren was.

De man wist de grizzly dood te schieten, maar ontdekte kort daarna dat het dier zijn gezin gedood had. De lichamen van zijn vrouw en dochter werden op korte afstand van hun hut gevonden. De politie denkt dat ze tijdens een wandeling zijn overvallen.

Dit soort aanvallen door grizzly's zijn zeldzaam: de laatste keer dat er iemand in de Yukon door een beer werd aangevallen is een decennium geleden. Vaak komt een aanval voort uit een schrikreactie van de beer, als het dier overvallen wordt door de aanwezigheid van mensen.