Amerikaanse politie arresteert kerstman met zedenverleden

De politie van Florida heeft een zedendelinquent opgepakt die bijkluste als kerstman. Op foto's is te zien hoe agenten de man in kostuum met handboeien wegvoeren.

Agenten hadden een tip gekregen dat de 48-jarige man zich liet inhuren als kerstman. Op foto's op zijn internetadvertentie was de man met een kind op schoot te zien. Omdat de man in 1993 tot 7 jaar cel was veroordeeld voor kindermisbruik had hij de bijbaan bij de autoriteiten moeten melden.

Om de man in de val te lokken deed een agent alsof hij 'Santa Bob' wilde laten langskomen op een kerstfeestje. Toen de man daar in zijn rode pak, baard en zwaarte laarzen aankwam, werd hij ingerekend. De politie had er wel voor gezorgd dat daarbij geen kinderen in de buurt waren.

Bijverdienen

De man verklaarde dat hij zo rond Kerst wat geld wilde bijverdienen voor zijn gezin. Naar eigen zeggen deed hij dat al vele jaren. Hij had niet door dat dit ook onder de voorwaarden viel.

Agenten hebben geen aanwijzingen dat de man opnieuw met kinderen de fout in is gegaan. De maximumstraf voor het niet nakomen van de afspraken is vijf jaar cel.