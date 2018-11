Agenten veroordeeld voor doden onschuldige tiener Filipijnen

Op de Filipijnen zijn voor het eerst sinds het aantreden van president Duterte politieagenten veroordeeld voor hun gewelddadige optreden. Drie agenten moeten maximaal 40 jaar de cel in voor het doodschieten van een tiener in de hoofdstad Manilla.

De 17-jarige Kian Delos Santos werd in augustus 2017 doodgeschoten in een steegje. De politie claimde dat hij een drugskoerier was en dat de agenten hem neerschoten uit zelfverdediging, maar daarvoor is geen bewijs gevonden. Toen er beveiligingsbeelden uitlekten die de lezing van de politie weerspraken, ontstond er een volkswoede. Honderden Filipino's gingen de straat op om te protesteren tegen de president.

Na het protest nam de president iets gas terug en zei dat agenten alleen drugsverdachten mogen neerschieten wanneer zij zelf in gevaar zijn. Ook regelde hij een ontmoeting met de moeder van Kian Delos Santos, die de president omhelsde.