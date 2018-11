Twee zwaargewonden bij ongeluk op brug Zaandam

Bij een ongeluk op een brug in Zaandam zijn twee mensen zwaargewond geraakt, een 77-jarige man en 78-jarige vrouw uit Zaandam. Ooggetuigen zeggen tegen NH Nieuws dat de brug plotseling zou zijn opengegaan, maar de politie kan dat niet bevestigen.

De man is in het water gevallen en de vrouw lag op het wegdek. De man die in het water is gevallen, is door drie omstanders uit het water gehaald.