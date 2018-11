Masker van 9000 jaar oud gepresenteerd in Israël

In Israël is een masker van zo'n 9000 jaar oud gepresenteerd. Het masker zou afkomstig zijn uit de omgeving van Hebron op de Westelijke Jordaanoever en is gemaakt in het neolithicum, oftewel de nieuwe steentijd.

Het is gemaakt van zandsteen en lijkt volgens archeologe Ronit Lupu erg natuurgetrouw. In een uitlegvideo zegt ze dat het masker mogelijk onderdeel was van een rituele verering van voorvaderen.

Aan iedere kant van het masker zit een gat, vier in totaal. Lupu denkt dat die mogelijk bedoeld waren om het masker op te hangen of om voor het gezicht te kunnen dragen.

In de onderstaande video vertelt de archeologe - in het Engels - meer over het masker: