Slob vindt schelden tegen docenten onacceptabel

Schelden is niet normaal en doet wel degelijk pijn, meent hij. "Er zijn mensen die tien of dertig jaar later nog weten wat er op een bepaald moment tegen ze gezegd is."

Slob wil dat het probleem bespreekbaar wordt en "dat er geen taboe op rust". Hij vindt dat iedereen die betrokken is zich moet inzetten voor een veiliger klimaat op school: schoolleiding, docenten, leerlingen en ouders. "We moeten het niet als een vanzelfsprekendheid zien, maar elkaar erop aanspreken: dit zijn niet onze manieren, zo gaan we niet met elkaar om."

De minister verwijst ook naar de Stichting School en Veiligheid, waar docenten en leerlingen terecht kunnen. Die stichting is vanuit de overheid opgezet en ondersteunt scholen bij het bevorderen van een veilig klimaat.