Kamer wil extra sancties tegen Rusland

De Tweede Kamer wil dat er extra sancties komen tegen Rusland. Partijen als de VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn geschrokken van het nieuws dat de Russen werken aan een nieuwe langeafstandsraket met een bereik van meer dan 500 kilometer. Dat is in strijd met het INF-verdrag: volgens dat akkoord tussen de VS en Rusland zijn raketten met een bereik van 500 tot 5500 kilometer verboden.

Het kabinet meldde gisteren aan de Tweede Kamer dat ons land bewijs heeft gevonden dat Rusland inderdaad over zo'n verboden kruisraket beschikt. Dat bewijs is gebaseerd op "inlichtingen", maar in de Kamerbrief gaan de ministers Bijleveld en Blok niet in op wat dat betekent.

"Alarmerend", vindt D66-Kamerlid Sjoerdsma. De raket zou ook doelen in Nederland kunnen bereiken. Bovendien kan de raket een aanleiding zijn voor president Trump om het hele INF-verdrag op te zeggen. De Amerikaanse president overweegt dat al, vanwege eerdere Russische schendingen.

"We moeten nu alles op alles zetten om het verdrag te redden", zegt Sjoerdsma. Rusland moet wat hem betreft weer in het gareel worden gebracht. Hij wijst net als andere partijen ook op het recent opgelaaide conflict tussen Rusland en de Oekraïne.

Geopolitiek speeltje

In Europees en NAVO-verband moet Nederland aandringen op extra economische sancties tegen Moskou, vindt D66. Samen met GroenLinks vindt Sjoerdsma dat daarbij ook gekeken moet worden naar de gaspijpleiding Nordstream, die nu wordt aangelegd vanuit Rusland naar West-Europa.

"Elke week wordt er vier, vijf kilometer aangelegd van die pijpleiding", zegt GroenLinks-Kamerlid Van Ojik. "Als we dat ongestoord door laten gaan, geven we Poetin de verkeerde boodschap. Als we niet economisch ingrijpen, denkt hij: ik kan mijn gang gaan."

Volgens Sjoerdsma hebben we de nieuwe pijplijn helemaal niet nodig voor Russisch gas. Die kan ons ook bereiken via een andere pijplijn, die via Oekraïne loopt. "Nordstream is geen commercieel project, maar een geopolitiek speeltje van Poetin. Hij gebruikt het om Oekraïne uit het gasnetwerk te stoten."

Coalitiepartners VVD en CDA zijn ook voor extra sancties, maar willen de Nordstream-pijplijn ongemoeid laten. "We moeten ver wegblijven van het spelletje-spelen met onze energiezekerheid. We moeten alle middelen hebben om zeker te zijn van gastoevoer", zegt VVD-Kamerlid Koopmans.