Staatsbosbeheer niet vervolgd om dood dieren Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer hoeft niet voor de rechter te komen vanwege de dood van grote grazers in de Oostvaardersplassen. Een aantal mensen had aangifte gedaan omdat er afgelopen voorjaar zoveel edelherten, paarden en andere grazers doodgingen door honger en kou. Dat was de schuld van Staatsbosbeheer, vinden zij.

Maar volgens het Openbaar Ministerie klopt dat niet. Staatsbosbeheer voert landelijk beleid uit en is dus strafrechtelijk niet verantwoordelijk, meent het OM. Verder was er sprake van extreme winterse omstandigheden, en ook daaraan kan Staatsbosbeheer niets doen.

Bijvoeren

Eind februari konden dierenliefhebbers het leed in het natuurgebied niet langer aanzien. Ze begonnen illegaal met bijvoeren. Ook zij hoeven niet voor de rechter te komen. Het OM waarschuwt wel dat bijvoeren officieel strafbaar blijft.

De opstelling van het Openbaar Ministerie heeft te maken met het gewijzigde beleid voor het natuurgebied. Deze maand besloot de rechter in Lelystad dat Staatsbosbeheer 1800 edelherten mag afschieten, zodat er meer voedsel per dier beschikbaar is. Ook komt er meer beschutting voor de dieren.

Volgens het OM is daarmee een belangrijk doel van de aangifte, voorkomen van herhaling, bereikt.