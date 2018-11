'Whips' moeten Conservatieve brexit-dwarsliggers in het gareel krijgen

Er ligt een brexit-akkoord, de datum voor de cruciale stemming erover is geprikt - maar echt goed ziet het er niet uit voor de Britse premier May, die de deal door het parlement wil loodsen. Het aantal dwarsliggers binnen Conservatieve Partij is opgelopen tot meer dan negentig, en op steun van de oppositie hoeft ze niet te rekenen.

In de dertien dagen tot de stemming is het spitsuur voor de 'whips': de mensen die eigenwijze parlementariërs weer in het gareel moeten krijgen. Die kunnen dwingend of minder dwingend zijn. "Als je een belangrijk stemadvies negeert, kunnen whips bepalen dat je niet wordt aanbevolen voor aardige banen of nooit een fijn kantoor krijgt", vertelt oud-correspondent Hieke Jippes in NOS Met het Oog op Morgen.