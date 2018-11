Celstraf voor man die jongetje via Playstation benaderde en misbruikte

Een 34-jarige man uit Valkenswaard is veroordeeld tot 2,5 jaar cel en tbs voor het misbruiken van twee jongetjes van 8 jaar. De man benaderde in mei vorig jaar een van de jongetjes via de chatfunctie van de spelcomputer Playstation.

Hij deed zich voor als een jongen uit Tilburg en haalde de jongen uit Uden over om naaktfoto's te sturen. Later haalde hij het jongetje ook over om af te spreken. Volgens Omroep Brabant ontmoetten ze elkaar in Uden, waar de man het kind misbruikte.

In de bosjes

Het andere jongetje werd op 11 oktober vorig jaar in zijn woonplaats Dommelen op straat benaderd door de man en vervolgens in de bosjes achter een riviertje misbruikt.

De politie kreeg een melding van dat incident en kwam de man dankzij beelden van beveiligingscamera's op het spoor. In het huis van de dader vond de politie onder meer een laptop en een tablet met daarop kinderporno.