Paus over jongetje dat Vaticaans podium op komt: 'Hij is vrij'

Later vertelde hij de zaal dat het jongetje een spraakgebrek heeft. "Maar hij weet hoe hij moet communiceren, hoe hij zichzelf kan uiten. En hij heeft iets waarvan ik dacht: hij is vrij", zei hij lachend tegen honderden gelovigen. "Op een ongedisciplineerde manier, maar hij is vrij. En het zette me aan het denken: ben ik zo vrij voor God?"

De paus denkt dat het kind voor alle mensen had gepredikt. En hij riep de aanwezigen op God te vragen om 'de deugd van spraak' voor het jongetje.

Niet verbergen

Vader Ariel Wirth zei tegen persbureau AP dat Wenzel gedragsproblemen heeft. "We proberen hem vrij te laten zijn. Hij moet zichzelf uiten en we leven zonder zijn problemen te verbergen."

De familie woont in Verona en kwam naar Rome voor de audiëntie. Wirth zei dat zijn zoon moe was van de lange reis en het lange wachten, en het nodig had om rond te rennen.