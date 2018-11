Terreurverdachte opgepakt op Sardinië, wilde drinkwater vergiftigen

Op Sardinië is een terreurverdachte opgepakt. De man zou van plan zijn geweest om de het drinkwater op het eiland te verontreinigen met gif. Hij werd door een grote politiemacht opgepakt in de plaats Macomer in het midden van Sardinië.

De terreurverdachte werd betrapt toen hij online grote hoeveelheden van de pesticide methomyl probeerde te kopen, een stof die extreem giftig is voor mensen. Het gaat om een 38-jarige man die als asielzoeker uit Libanon naar Sardinië was gekomen.

De autoriteiten gaan ervan uit dat hij een eenling was die sympathiseerde met de terroristische organisatie IS.

Opvallend detail: Italiaanse media melden dat een neef van de arrestant in het verleden ook al geprobeerd heeft om een watertank van het Libanese leger te vergiftigen.