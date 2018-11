Nabestaanden vallen moordverdachte aan in rechtbank Zutphen

Nabestaanden van een doodgeschoten man zijn vanochtend een verdachte in de moordzaak aangevlogen in de rechtbank in Zutphen. Dat gebeurde voorafgaand aan de zitting over de zaak.

Het slachtoffer kwam in maart vorig jaar om het leven bij een uit de hand gelopen drugsdeal op een carpoolplek bij Vaassen, Gelderland. De verdachte, een man uit Zwolle, was onlangs op vrije voeten gesteld in afwachting van zijn proces. Zijn rol bij de moord zou beperkt zijn, zo oordeelde het Gerechtshof onlangs. De man heeft mogelijk wel de wapens geleverd maar zou niet zelf hebben geschoten.

Vanochtend kwam de man op eigen gelegenheid naar de rechtbank. Daar belandde hij in de wachtruimte naast de nabestaanden van het slachtoffer. Zij kregen snel in de gaten wie hij was en begonnen hem te bedreigen. De Zwollenaar vluchtte de gang in en griste een plantenbak van een balie. Daarmee probeerde hij zichzelf te beschermen tegen de nabestaanden die hem achterna liepen met een kruk.

Tas vol wapens

De parketpolitie wist de rel te sussen en zette de verdachte in een aparte ruimte. Een woordvoerder zegt bij RTV Oost dat er sprake was van een misverstand. "Die jongen uit Zwolle had in een wachtruimte aan de voorzijde moeten plaatsnemen. Dat had de beveiliging moeten regelen, maar hij is er kennelijk tussendoor geglipt."

Even later ging de rechtszaak van start. Die concentreerde zich vooral op een andere man, ook uit Zwolle. Hij zou het initiatief hebben genomen tot de drugsdeal. Volgens het OM ging hij met twee andere verdachten en een tas vol wapens naar de carpoolplek bij Vaassen. Toen daar bleek dat de cocaïne niet aan de kwaliteitseisen voldeed, ontstond de dodelijke schietpartij.

Later vandaag worden de strafeisen tegen de verdachten verwacht.