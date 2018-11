Herfst was niet eerder zo zonnig

De meteorologische herfst was de zonnigste herfst ooit. Ook was het de op vier na droogste herfst sinds het begin van vorige eeuw en was het een halve graad warmer dan gemiddeld, meldt Weerplaza.

Het bijzonderste is volgens meteoroloog Wilfred Janssen het nieuwe novemberrecord. "Op 6 november werd het in De Bilt 19 graden, niet eerder is zo'n hoge temperatuur in de laatste herfstmaand gemeten op die locatie."

Gegevens over de meteorologische herfst, tussen 1 september en 1 december, worden sinds 1901 bijgehouden. In De Bilt scheen de zon dit seizoen ruim 455 uur. Hiervoor was 1959 recordhouder met 448 zonuren.Het zonnigst was het in het Zeeuwse Westdorpe.

Rotterdam natst

Normaal gesproken valt in de herfstmaanden ruim 240 millimeter regen. Dit jaar is dat gemiddeld minder dan de helft: 115 millimeter. De minste neerslag, nog geen 60 millimeter, viel in het dorp Arcen in het noorden van Limburg. In Rotterdam was het met 160 millimeter het natst.

Net als de lente en zomer was ook deze herfst zacht. Gemiddeld was het 11,2 graden, tegen 10,6 normaal. "Een afwijking van 0,6 graden lijkt klein, maar over een periode van drie maanden is dat best veel", zegt Janssen.