Chinees is trots op aanpassen baby-dna, maar legt studie toch stil

De Chinese onderzoeker die de wereld schokte met de bekendmaking van de geboorte van twee meisjes met gemodificeerd dna, is trots op zijn werk. He Jiankui gaf op een grote internationale conferentie in Hongkong voor het eerst tekst en uitleg aan collega's over zijn grensverleggende onderzoek. Bewijs voor zijn claims gaf hij niet, maar na alle ophef legt hij zijn onderzoek wel stil.

Volgens He is er mogelijk nog een baby met aangepast dna op komst. De zwangerschap zou zo pril zijn, dat nog niet met een echo kan worden vastgesteld of de vrouw daadwerkelijk in verwachting is.

Gevolgen onbekend

He's claims zijn uitermate controversieel. Wetenschappers wijzen erop dat de meisjes hun dna zullen doorgeven aan hun kinderen, met onbekende gevolgen. Ook is totaal onduidelijk of de genetische aanpassing gevolgen heeft voor de meisjes zelf.

Meer dan honderd vakgenoten hadden gisteren ernstige bezwaren geuit tegen het gebrek aan transparantie van de Chinees. Ze noemden zijn experimenten gestoord. He verwierp bezwaren dat hij in het geheim had gewerkt. Volgens de onderzoeker heeft hij in de afgelopen drie jaar op verschillende momenten verteld over zijn werk.

'Minder vatbaar voor hiv'

Toch heeft hij na alle ophef zijn onderzoek voorlopig gestaakt. Het is niet duidelijk hoe het nu verdergaat met de stellen die hij zou behandelen. Zeven koppels doen volgens hem mee aan de ivf-behandeling, steeds met een hiv-positieve vader en een hiv-negatieve moeder.

De onderzoeker zou met een nieuwe techniek een stukje dna hebben weggehaald in de bevruchte eicel, waardoor de kinderen minder vatbaar zouden zijn voor hiv, dat aids kan veroorzaken. De eicel werd vervolgens teruggeplaatst bij de moeder.

In deze video wordt uitgelegd hoe de techniek werkt die He Jiankui zou hebben gebruikt: