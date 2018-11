CZ stopt vergoeding enkele alternatieve behandelingen

Zorgverzekeraar CZ stopt in 2019 met het vergoeden van enkele alternatieve behandelingen in de aanvullende zorgverzekering. Uit onderzoek blijkt dat hun klanten die "belachelijk" vinden, bevestigt CZ berichtgeving van De Telegraaf.

Reïncarnatietherapie, craniosacraaltherapie en ayurveda zijn enkele van de therapieën die niet langer worden vergoed. Met reïncarnatietherapie wordt in trance geprobeerd onverwerkte trauma's uit het verleden, of een eventueel eerder leven, te behandelen, terwijl craniosacraaltherapie zich focust op verstoringen in het bindweefsel. Ayurveda is een Indiase geneeswijze waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van reinigingskuren, massages en yoga.