Medicijnen tegen hepatitis C worden goedkoper

De prijs van enkele medicijnen tegen hepatitis C wordt verlaagd. Minister Bruins heeft nieuwe afspraken gemaakt met leveranciers. Daardoor worden deze middelen ook volgend jaar vergoed.

Over medicijnen tegen hepatitis C waren al eerder afspraken gemaakt, waardoor deze relatief dure middelen beschikbaar kwamen voor patiƫnten. In de praktijk stellen fabrikanten vaak als harde eis dat de afspraken vertrouwelijk blijven, waardoor niet naar buiten komt hoe duur de medicijnen precies zijn.

Nu er steeds meer aanbieders zijn van vaak gelijkwaardige nieuwe geneesmiddelen tegen chronische hepatitis C, heeft Bruins de fabrikanten gevraagd de prijzen in het openbaar te verlagen. Twee fabrikanten zijn daartoe bereid voor in totaal vijf geneesmiddelen. De prijsverlagingen lopen op tot 46 procent; sommige producten gaan minder dan 25.000 euro per behandeling kosten.

Twee andere fabrikanten zijn niet bereid tot een openbare verlaging van de prijzen. Ook de medicijnen van deze leveranciers blijven worden vergoed, maar zonder vertrouwelijke afspraak. Artsen en zorgverzekeraars kunnen de kosten meewegen en eventueel zelf afspraken maken met fabrikanten.

Elk jaar beginnen zo'n 800 mensen met de behandeling van hepatitis C.