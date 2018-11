Explosie bij Chinese chemiefabriek eist zeker 22 levens

Bij een explosie in een chemische fabriek nabij de Chinese hoofdstad Peking zijn zeker 22 doden gevallen. Kort na middernacht vond de ontploffing plaats bij een laad- en losplaats naast de fabriek in de stad Zhangjiakou, waar over vier jaar een deel van de Winterspelen van Peking plaatsvinden.

De Chinese autoriteiten hebben nog geen informatie gegeven over de oorzaak van het incident. Daar wordt volop onderzoek naar gedaan, laat een woordvoerder van de stad weten. In de fabriek werd onder meer chloor geproduceerd.

Bij de explosie werden ook 38 vrachtwagens en 12 auto's vernietigd. Op beelden van staatszender CCTV waren meerdere rijen verkoolde trucks te zien.

Bezorgdheid onder bevolking

Volgens de website van het bedrijf stond de fabriek op de lijst met 500 grootste chemiefabrieken van China.

De ontploffing komt op het moment dat China bezig is de veiligheid in de industrie te verbeteren nadat vele incidenten voor bezorgdheid hebben gezorgd onder de bevolking.

Verwoesting in Tianjin

Chemicaliƫn en andere gevaarlijke producten worden geregeld in onveilige omstandigheden vervoerd en opgeslagen. Duizenden mensen gingen de afgelopen jaren de straat op om te demonstreren tegen de onveilige en milieuonvriendelijke werkomstandigheden in Chinese fabrieken.

In 2015 kwamen er in de stad Tianjin 173 mensen om het leven toen chemicaliƫn bij een opslagterminal ontploften. De directe omgeving van de terminal werd compleet verwoest.