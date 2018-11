Wekdienst 28/11: Nobelprijswinnaar in Den Haag en groot wildraster in Limburg

En dan nog even dit:

De Amerikaanse zanger Stevie Wonder geeft een benefietconcert voor slachtoffers van de bosbranden in Californië. Het concert is op 9 december in Los Angeles. Bezoekers van het concert wordt gevraagd speelgoed of andere cadeautjes mee te nemen.

Zondag is nog een evenement waar geld wordt opgehaald voor de slachtoffers: bij dit One Love Malibu Festival zijn optredens van onder andere Katy Perry, Gwen Stefani en Chris Martin van Coldplay.