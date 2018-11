Nederlandse SpongeBob: 'Vreselijk dat Hillenburg zo jong is gestorven'

Volgens Passchier baalde Hillenberg er wel een beetje van dat hij de rechten niet meer in handen had. "Hij kreeg niets van de opbrengst van elke verkochte mok of t-shirt, maar aan de andere kant: hij heeft het idee voor een mooi bedrag verkocht en het had ook niets kunnen worden. Dat is de gok die hij had genomen."

Inmiddels is Passchier vooral actief als producent en schrijver in de tv-wereld. Toch maakt zijn acteerwerk als gele spons nog altijd de meeste indruk op mensen. "Als ik dat vertel dan kijkt iedereen me aan alsof ik een soort Sinterklaas ben. Het is voor fans onwerkelijk dat ik die stem heb."

Hij gebruikt zijn SpongeBob-stemmetje wel eens als hij iemand belt. Maar vreemden op deze manier aanspreken op straat, dat doet hij nooit meer. "Een keer maakte ik die fout", zegt Passchier lachend. "Ik zag een jongen van 8 of 9 op straat met een SpongeBob-shirt aan. Ik zei: ik ben de stem van SpongeBob. Maar de jongen raakte ervan in de war. En die moeder ernaast dacht: wat is dit voor figuur?"