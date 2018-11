Stevie Wonder geeft benefietconcert voor slachtoffers bosbranden

De Amerikaanse zanger Stevie Wonder wil in Los Angeles een benefietconcert geven om geld en goederen in te zamelen voor slachtoffers van de bosbranden in Californië. "We moeten ons inzetten voor de mensen die niet alleen hun huis, maar ook hun dromen zijn verloren", zegt de zanger tegen persbureau AP.

Het concert dat 'het leven, de liefde en de muziek' moet vieren zal op 9 december plaatsvinden in het stadion Staples Center. Bezoekers van het concert wordt gevraagd speelgoed of andere cadeautjes mee te nemen.

De planeet van de toekomst

Tijdens de bekendmaking van zijn plannen voor het concert sprak de muzikant zijn zorgen uit over de planeet. "Sommige mensen geloven niet in het broeikaseffect, maar ik wel. Ik bid dat wij allemaal, ook de mensen die er niet in geloven, begrijpen dat als we onze planeet niet liefhebben, we het straks niet meer zullen hebben."

Stevie Wonder zet zich met zijn Wonder Foundation vaker in voor goede doelen en mensen in nood. Ook vraagt hij geregeld aandacht voor 'de planeet van de toekomst'.

Californië

Overigens is de zanger niet de eerste en ook niet de enige die zich inzet voor slachtoffers van de bosbranden. Zo wordt begin december een evenement georganiseerd door radiostation KCRW uit Los Angeles. Bij dit One Love Malibu Festival treden onder anderen Katy Perry, Gwen Stefani en Chris Martin van Coldplay op. Ook Robin Thicke, wiens huis door de bosbranden in vlammen opging, is van de partij.

De bosbranden in de staat Californië hebben aan zeker 85 mensen het leven gekost en nog steeds worden er mensen vermist. De brand, die Camp Fire is genoemd, is de dodelijkste brand in de Verenigde Staten sinds 1918. Toen eiste een brand in Minnesota zo'n duizend levens.