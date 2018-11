Reeks autobranden in Utrecht, al ruim voor jaarwisseling

In Utrecht zijn in een week tijd tien auto's in vlammen opgegaan. De stad wordt elke jaarwisseling geteisterd door autobranden, maar volgens de politie begint het 'autobrandenseizoen' steeds vroeger. "Het is iets waar we ons zorgen om maken", zegt een woordvoerster tegen RTV Utrecht.

Elk jaar is het raak in Utrecht. Rondom de jaarwisseling zijn er vele tientallen autobranden. Vorige jaar ging het om 40 autobranden vanaf 22 december tot aan de jaarwisseling. Tijdens de jaarwisseling zelf gingen 17 auto's in vlammen op. In januari volgden nog eens 26 branden.

Vandalisme

In de helft van de gevallen gaat het om vandalisme, concluderen de gemeente en politie. Het zou vooral gaan om lokale jongeren die elkaar ophitsen. Als er in de ene wijk een auto in brand gestoken wordt, is het vaak even later in een andere wijk ook raak.

In de andere gevallen gaat het bijvoorbeeld om mensen die de verzekering op willen lichten, een wraakactie op een (zaken-)partner of mensen met een psychische stoornis.

Maatregelen

Utrecht probeert het toenemende aantal autobranden dit jaar terug te dringen met extra maatregelen. De gemeente kijkt onder meer naar de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren, flexibel cameratoezicht, een drone met warmtebeeldcamera van het leger, voorlichting aan jongeren en samenwerking met taxi- en buschauffeurs.

De meeste maatregelen gaan in de loop van volgende maand in. Nu er in korte tijd al veel auto's in brand gestoken zijn, wil de lokale VVD dat niet langer wordt gewacht. De partij roept de burgemeester op om de maatregelen nu al in te laten gaan.