Camorra-baas na 15 jaar opgepakt in schuilplaats bij Napels

De Italiaanse politie heeft in de buurt van Napels een belangrijke leider opgepakt van de camorra, de lokale maffiaorganisatie. Antonio Orlando (60) werd opgepakt in zijn schuilplaats in een voorstad van Napels. Hij wordt als een van de gevaarlijkste mannen in Italiƫ beschouwd.

Op beelden die de politie heeft vrijgegeven is te zien hoe een zwaarbewapend arrestatieteam een appartementencomplex binnengaat. Orlando's appartement was voorzien van een zonnebank, een loopband en een sauna. Hij gaf zich onmiddellijk over. Hij stond op het punt om naar een andere schuilplaats te verhuizen. De politie spoorde hem op met hulp van een criminele informant.

Orlando was vijftien jaar voor de politie op de vlucht. Hij wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Die houdt zich bezig met drugssmokkel (van Marokko naar Spanje), witwassen, afpersing en moord. In de jaren dat hij op de vlucht was, bleef hij leiding geven aan zijn clan, een federatie van drie criminele groepen uit het gebied ten noorden van Napels