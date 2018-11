'Illegale goudzoeker gevaar voor Johannesburg'

De burgemeester van de Zuid-Afrikaanse miljoenenstad Johannesburg waarschuwt dat illegale goudzoekers de stad in groot gevaar brengen. In hun zoektocht naar goud, met behulp van dynamiet, zouden ze per ongeluk een gas- of oliepijpleiding kunnen opblazen.

Onder de stad ligt zo'n 140 kilometer aan mijnschachten, die door illegale goudzoekers ongecontroleerd verder worden uitgegraven, vaak met behulp van explosieven. Volgens experts zijn ze op sommige plaatsen nog maar een paar meter van een pijpleiding verwijderd.

Verwoesting

Als een dynamietexplosie een pijpleiding raakt, kan de ontploffing die daarop zou volgen een gebied van enkele honderden vierkante meters verwoesten, zeggen experts in Zuid-Afrikaanse media. Daarbij zouden vele inwoners om het leven komen.

Door illegale mijnbouw zijn inmiddels ook delen van Johannesburg verzakt. Het voetbalstadion dat in 2010 bij het WK werd gebruikt is door ondermijning onbegaanbaar geworden.

Burgemeester Herman Mashaba roept de regering en de politie op om de illegale mijnbouw beter te bestrijden. De regering zegt dat dat niet nodig is, en dat het probleem beheersbaar is.

Johannesburg werd eind 19de eeuw gesticht, nadat er in de buurt rijke goudaders waren gevonden. De meeste mijnen zijn gesloten omdat ze niet meer genoeg opleveren. Illegale mijnwerkers graven verder in de bestaande mijnschachten, in de hoop er nog genoeg goud te vinden om rijk te worden.