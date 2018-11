Grondstoffen harddrugs in Breda gevonden, 'levensgevaarlijke situatie'

Op een woonwagenkamp vlak achter het Amphia Ziekenhuis in Breda is in een loods tweeduizend liter grondstoffen gevonden voor de productie van speed. De politie spreekt van een "levensgevaarlijke situatie".

Het inademen van de chemicaliën kan al dodelijk zijn. "Ook bij lekkages of brand zou de schade voor mens en milieu niet te overzien zijn." De grondstoffen zijn in beslag genomen en worden door een gespecialiseerd bedrijf vernietigd.

In hetzelfde onderzoek werd twee weken geleden ook al een opslagplek ontdekt met vijfduizend liter chemicaliën, meldt Omroep Brabant. Die waren bedoeld voor de productie van heroïne. Om het lopende onderzoek niet in gevaar te brengen, is die drugsvangst toen niet bekendgemaakt.