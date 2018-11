Tweede arrestatie voor liquidatie Belgische zakenman in Spijkenisse

Een 31-jarige man uit Den Haag is opgepakt voor de moord op een Belgische zakenman, vorig jaar in Spijkenisse. Het is de tweede arrestatie in de zaak. Beide verdachten zijn lid van de motorclub Caloh Wagoh, zegt de politie.

Het slachtoffer werd in september vorig jaar van dichtbij doodgeschoten in zijn auto. De politie vermoedt dat het motief een drugsconflict was: de Belgische zakenman zou niet alleen hebben gehandeld in zeecontainers, maar ook in drugs.

Wapenvondst

Vorige maand, ruim een jaar na de liquidatie, werd de eerste verdachte aangehouden. Dat is een 47-jarige man uit Den Haag. Hij zit nog vast.

De tweede verdachte werd vanochtend opgepakt in het huis van een vriend in Rijswijk. Agenten vonden in die woning drugs en vuurwapens. Ook bij de 31-jarige Hagenaar thuis zijn wapens en drugs aangetroffen.

Breukelen

De politie en het Openbaar Ministerie hebben de motorclub Caloh Wagoh al langer in het vizier. Gisteren werd bekend dat justitie Caloh Wagoh ook in verband brengt met een liquidatie in juli vorig jaar in Breukelen. Voor die moord zijn twee kopstukken van de motorclub vastgezet.