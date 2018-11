Chinese fotograaf - winnaar Prins Claus Prijs - verdwenen

De Chinese fotograaf Lu Guang is verdwenen. De winnaar van de Prins Claus Prijs 2013 was op reis in de regio Xinjiang.

De Chinese regering heeft in het gebied strenge veiligheidsmaatregelen ingesteld. In Xinjiang wonen veel Oeigoeren en China ziet een aantal politieke en religieuze groeperingen Oeigoeren als terroristen, mede omdat ze onafhankelijkheid nastreven. Volgens de VN zitten een miljoen Oeigoeren in 'heropvoedingskampen'.

Correspondent Garrie van Pinxteren zegt dat Lu op 3 november nog contact heeft gehad met zijn vrouw. Twee dagen later zou hij verder reizen. Zijn vrouw kreeg van de politie te horen dat hij in de tussentijd is opgepakt, maar daarna is er niets meer over hem vernomen.

Waarschijnlijk zit hij nog vast. De reden voor zijn aanhouding zou kunnen zijn dat hij foto's heeft gemaakt in het gebied, mogelijk van de kampen waar Oeigoeren in slechte omstandigheden vastzitten.

Lu Guang won in 2013 de Prins Claus Prijs, voor zijn foto's over de snelle industrialisatie van China. Zijn werk omvat onder meer uitgebreide projecten over sociale misstanden en milieuproblemen.