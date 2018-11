Werkstraf en vrijspraak voor activisten Oostvaardersplassen

Een 57-jarige man die betrokken was bij meerdere acties in de Oostvaardersplassen heeft dinsdag een werkstraf van zestig uur gekregen, waarvan de helft voorwaardelijk.

De man werd op 23 juli met een boor in de hand betrapt bij een damwand aan de rand van het gebied bij de Oostvaardersplassen. In de wand zat een boorgat. De man had even daarvoor gezegd dat hij vond dat de dieren in de Oostvaardersplassen te weinig water hadden.

Hooibaal

In de veroordeling is meegenomen dat hij de opsporingsambtenaar beledigde die hem daar aansprak. Twee vrouwen die volgens het Openbaar Ministerie voor de man op de uitkijk stonden, zijn vrijgesproken.

De man werd ook verdacht van mishandeling, bij een andere actie op 1 april. Toen werd een hooibaal naar het hoofd van een agent gegooid. De politierechter kon niet vaststellen wie de hooibaal heeft gegooid en dus is de man vrijgesproken.