'Manafort en Assange spraken elkaar in 2016', onzin zegt WikiLeaks

Paul Manafort, de voormalige campagneleider van Donald Trump, zou geheime gesprekken hebben gevoerd met Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks. Dat meldt The Guardian op basis van twee niet bij naam genoemde personen en documenten van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst.

Volgens de krant kunnen de ontmoetingen tussen de twee interessant zijn voor de speciaal aanklager Robert Mueller. Die doet onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Ondermijnen

Het is niet duidelijk wat Manafort en Assange bespraken, maar The Guardian legt wel een verband met de publicaties van Wikileaks in de zomer van 2016. Het ging daarbij om interne e-mails van de Democratische presidentskandidaat Hilary Clinton en de partijtop. Die e-mails waren gestolen door Russische inlichtingenofficieren die onlangs in de Verenigde Staten zijn aangeklaagd.

Het lekken van de e-mails door WikiLeaks zou zijn bedoeld om Clintons gooi naar het presidentschap te ondermijnen. Oprichter Assange was openlijk tegenstander van Clinton. En hier komt Paul Manafort weer om de hoek kijken: hij was destijds de campagneleider van Clintons tegenstrever Trump. Volgens The Guardian sprak Manafort met Assange in maart 2016, enkele maanden voor de publicatie van de e-mails door WikiLeaks.

Naast de ontmoeting in 2016, spraken Manafort en Assange volgens The Guardian ook met elkaar in 2013 en 2015. Alle keren vonden die gesprekken plaats op de ambassade van Ecuador in Londen. Assange verblijft daar sinds hij in 2012 politiek asiel aanvroeg.

Ontkenning Manafort en WikiLeaks

Manafort ontkent iedere betrokkenheid bij de hack van de Russen en het stelen van de e-mails. Over de ontmoetingen met Assange wilden zijn advocaten niets zeggen.

WikiLeaks ontkent stellig dat de ontmoetingen hebben plaatsgevonden. De organisatie schrijft op Twitter dat The Guardian een grote journalistiek fout begaat en vergelijkt het artikel met de publicatie in 1983 over het dagboek van Hitler in het Duitse weekblad Stern. De fragmenten uit het dagboek bleken later vals te zijn.