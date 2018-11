Oekraïense zeelui langer vast, Russische tv zendt 'bekentenissen' uit

Op de Russische televisie zijn 'bekentenissen' uitgezonden die drie Oekraïners tegen de Russische veiligheidsdienst FSB hebben afgelegd. Zo zegt een gevangengenomen commandant dat de schepen kleine wapens en machinegeweren aan boord hadden en dat hij oproepen van de Russen om hun territoriale wateren te verlaten met opzet heeft genegeerd.

Volgens de Oekraïense marine zijn de verklaringen vals en onder druk afgelegd. "Ik ken deze zeelui", zei het hoofd van de Oekraïense marine. "Het zijn altijd eerlijke vaklui geweest en wat ze nu zeggen is niet waar." Oekraïne heeft het Internationale Rode Kruis gevraagd de gevangenen te bezoeken.

Escalatie Oost-Oekraïne

Het Kremlin heeft gewaarschuwd dat de staat van beleg die gisteren in tien Oekraïense regio's is afgekondigd tot een opleving van het geweld in Oost-Oekraïne kan leiden. Daar vecht het Oekraïense leger al jaren tegen separatisten die door Rusland worden gesteund.