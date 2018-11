Nog geen twee jaar na verkiezingen al dertien Kamerleden opgestapt

Anderen hadden nog niks nieuws, maar zagen het Kamerlidmaatschap om een persoonlijke reden niet meer zitten. Zo maakte oud-minister Jeroen Dijsselbloem duidelijk dat hij geen puf meer had. Hij zei dat de PvdA na het verlies bij de verkiezingen kanonnen nodig had in de Tweede Kamer en dat hij niet over voldoende vuurkracht beschikte.

SP-Kamerlid Nine Kooiman nam afscheid nadat ze een kind had gekregen. Ze kon de balans tussen het moederschap en het Kamerlidmaatschap niet vinden. Ook Elbert Dijkgraaf (SGP) vertrok vanwege het evenwicht tussen werk en privé. Hij wilde zijn huwelijk redden. Rik Grashoff (GroenLinks) struikelde over een leugen over zijn verhouding met de partijvoorzitter en Han ten Broeke (VVD) over een ongelijkwaardige relatie met een medewerkster.

En dan zijn er het afgelopen jaar nog twee partijleiders opgestapt, die het tijd vonden om het stokje over te dragen: Emile Roemer van de SP en Alexander Pechtold van D66. Bij de laatste ging daar overigens ook 'gedoe' over zijn privéleven aan vooraf.

Behalve VVD-Kamerlid Van Oosten, van wie gisteren bekend werd dat hij burgemeester wordt, vertrekken volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid nog twee Kamerleden. 50Plusser Martin van Rooijen wil in mei de nieuwe fractievoorzitter van zijn partij in de Eerste Kamer worden en VVD'er Malik Azmani hoopt op een zetel in het Europees parlement.

Volgens de website Parlement.com vertrekken er gemiddeld 35 Kamerleden per kabinetsperiode. De meeste krijgen een post in het nieuwe kabinet. Op dit moment, een jaar en acht maanden na de Tweede Kamerverkiezingen, staat de teller op 24. Of 25, als je VVD'er Sjoerd Potters meetelt. Hij stond op de kandidatenlijst en is ook gekozen, maar een maand voor de verkiezingen kreeg hij een burgemeesterspost.