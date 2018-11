Bijleveld: kabinet blijft tegen Europees leger

Het kabinet vindt een Europees leger veel te ver gaan. Dat heeft minister Bijleveld van Defensie in de Tweede Kamer geantwoord op kritische vragen van de PvdA over uitspraken van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Bijleveld benadrukte dat zij namens alle bewindslieden sprak, dus ook namens Ollongren, en dat het kabinet dit standpunt ook al eerder heeft uitgedragen.

Ollongren zei gisteren op een campagnebijeenkomst van de Deense zusterpartij van haar partij D66 dat de veranderende verhoudingen in de wereld het noodzakelijk maken om naar een Europees leger te streven. De minister van Binnenlandse Zaken vindt dat Nederland gewoon in de NAVO moet blijven en ze wil ook dat nationale legers blijven bestaan, maar ze sprak ook over een "heldere hemel met een Europees leger aan de horizon".

Geen misverstand

In de Kamer zei Bijleveld dat ze contact heeft gehad met haar collega en volgens de minister van Defensie vindt ook Ollongren dat er geen sprake kan zijn van een Europees leger, dat nationale legers vervangt. "Daar is geen misverstand over."

Bijleveld benadrukte dat het besluit over de inzet van de krijgsmacht altijd bij de Nederlandse regering en het Nederlandse parlement ligt. "Dat is en blijft klip en klaar de stelling van het kabinet." Bijleveld noemde "een versterkte defensiesamenwerking in de EU" wel een goede zaak.

Volgens PvdA-Kamerlid Kerstens heeft de minister van Defensie duidelijk gemaakt dat de uitspraken van Ollongren in de categorie "een keer, maar nooit meer" vallen. D66-Kamerlid Belhaj was juist aangenaam verrast door de uitlatingen van de minister van Binnenlandse Zaken. Ze prees "de moed en het lef" van Ollongren.