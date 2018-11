Pastoor overvallen in de parochie in Leende

"Nu krijg ik de genadeslag en ben ik er geweest", dacht hij. De pastoor vermoedt dat de inbrekers drie jongeren waren die door een volwassene "werden aangespoord op zoek te gaan naar geld, geld, geld".

Van Meijl heeft aan de worsteling niks overgehouden. De inbrekers namen in eerste instantie zijn mobiel mee, maar die hebben ze achtergelaten in de tuin van de pastorie.

Bende

In het kantoor van Van Meijl is het vanmorgen nog een bende. Alle kasten zijn opengebroken. Maar zover Van Meijl het kan inschatten, is er niks meegenomen. Hij is er nuchter onder. "Ik ben allang blij dat ze mij hebben getroffen en niet Toos, mijn secretaresse."

De pastoor noemt het triest dat er in de maatschappij sprake is van zoveel criminaliteit. "In wat voor maatschappij komen we terecht?", vraagt hij zich af. Hij hoopt dat er mensen zijn die gisteravond iets hebben gezien. "De inbrekers zijn door de tuin en over de parkeerplaats gevlucht."