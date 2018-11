Esprit schrapt 40 procent van kantoorpersoneel en sluit winkels

Kledingketen Esprit verkoopt steeds minder kleding en neemt daarom nieuwe bezuinigingsmaatregelen. Veertig procent van het kantoorpersoneel moet op termijn vertrekken en een aantal winkels wordt gesloten.

De kledingketen heeft tientallen winkels in Nederland en meer dan 760 wereldwijd. Wat de precieze gevolgen zijn voor Nederlandse winkels en personeel is nog onduidelijk.

Al jarenlang daalt de omzet bij het concern. In 2011 werd er nog voor 3,9 miljard euro aan kleding verkocht. In het laatste jaar werd er nog slechts voor 1,7 miljard euro verkocht. Het afgelopen jaar was er een omzetdaling van 11 procent.

De hoofdkantoren staan in Duitsland en Hong Kong. In Duitsland verdwijnen mogelijk zo'n vijfhonderd banen.

Vertrekregeling

Het bedrijf heeft verschillende keren geprobeerd het tij te keren. Zo konden medewerkers in 2016 kiezen of ze mee wilden doen aan een vrijwillige vertrekregeling. Sinds 2011 heeft het bedrijf een derde van zijn locaties in Nederland gesloten, blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Locatus.

Volgens de topman van Esprit is het merk "het contact met de klant kwijtgeraakt" en moet het bedrijf zichzelf opnieuw uitvinden. Er wordt niet alleen bezuinigd. Er staan ook nieuwe winkelopeningen op de planning, vooral in China. In 2019 wil het bedrijf met een nieuw concept komen voor z'n winkels.