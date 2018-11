Grote brand bij bouwmarkt in Apeldoorn, pand verwoest

In Apeldoorn is een bouwmarkt door brand verwoest. De brand brak vanochtend uit. De vlammen slaan uit het dak en tot in de wijde omgeving zijn dikke rookwolken te zien. Er zouden geen slachtoffers zijn.

De brandweerkorpsen van Apeldoorn en Vaassen bestrijden het vuur. Er werd ook een drone ingezet om te kijken waar de brandhaard zat.

Het gaat om een vestiging van Karwei aan de Laan van de Dierenriem.

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland roept inwoners op om bij overlast ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. Ook wordt een oproep gedaan aan mensen om weg te blijven om hulpdiensten de ruimte te geven.