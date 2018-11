Franse ambtenaar opgepakt voor spionage voor Noord-Korea

Een hoge ambtenaar van de Franse Senaat is opgepakt op verdenking van spionage voor Noord-Korea. De Franse inlichtingendienst arresteerde hem afgelopen weekeinde. De openbaar aanklager onderzoekt of de man, Benoît Quennedey, Noord-Korea informatie heeft geleverd die de Franse belangen kan schaden.

Zijn kantoor in de Senaat is doorzocht. Hij werkt volgens de website van de Senaat bij de Directie architectuur, cultureel erfgoed en tuinen.

Het onderzoek naar hem zou al in maart zijn begonnen.

Quennedey is voorzitter van de Frans-Koreaanse Vriendschapsvereniging en heeft veel geschreven over Noord-Korea. Hij is vaak in het land geweest. De vereniging zet zich in voor de hereniging van Noord- en Zuid-Korea.

