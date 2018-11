Brit die amnestie kreeg van Emiraten is weer thuis

De Brit Matthew Hedges, die gisteren amnestie kreeg in de Verenigde Arabische Emiraten, is aangekomen in Londen. Hij landde vanochtend op vliegveld Heathrow.

Matthews werd vorige week woensdag voor de rechtbank in Abu Dhabi veroordeeld voor spionage. Hij kreeg levenslang. Op 5 mei werd hij in de VAE gearresteerd, nadat hij daar twee weken onderzoek had gedaan voor zijn studie.

Gisteren werd op een persconferentie bekendgemaakt dat president Zayed al-Nahyan hem amnestie verleende. Dat gebeurde in het kader van de Nationale Dag van de VAE. Ook honderden andere gevangenen kwamen vrij.

Bij de aankondiging van zijn vrijlating werd een video vertoond waarin hij bekent dat hij lid is van MI6. De authenticiteit ervan kan niet worden vastgesteld, omdat journalisten geen kopie kregen en geen opnamen mochten maken. Ook is niet duidelijk of Hedges onder druk een bekentenis heeft afgelegd.

Onderzoek

Matthew Hedges, een 31-jarige student Midden-Oostenstudies, werd veroordeeld omdat hij voor de Britse geheime dienst MI6 zou werken. Die beschuldiging is niet ingetrokken. De vrijlating kwam daarom als een verrassing. Als een reden om hem vrij te laten werd gegeven dat de VAE hecht aan de goede betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk.

Hedges heeft altijd ontkend dat hij een spion is. Hij zou in het kader van zijn studie onderzoek hebben gedaan naar het buitenlandbeleid van de VAE. Ook de Britse regering heeft ontkend dat Hedges voor MI6 werkt. De druk uit Londen op de VAE om Hedges vrij te laten, heeft vermoedelijk een rol gespeeld bij de amnestie.