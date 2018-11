VVD-Kamerlid Van Oosten wordt burgemeester in Nissewaard

Foort van Oosten (VVD) verlaat de Tweede Kamer. Hij wordt voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Nissewaard. Grootste plaats binnen die gemeente is Spijkenisse.

Van Oosten zit sinds 2012 in de Tweede Kamer. Hij is voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Europese Zaken en woordvoerder Justitie en Koninklijk Huis. Eerder was hij wethouder in Schiedam.

De 41-jarige Van Oosten is de vierde VVD'er die voortijdig vertrekt uit de Kamer, na Jeanine Hennis-Plasschaert, Han ten Broeke en Pieter Duisenberg. Ook Malik Azmani verlaat binnenkort de fractie, als hij voor de VVD naar het Europees Parlement gaat.