Vicepremier Italië zelf in graafmachine bij sloop maffiavilla

Vorige week dinsdag legde de politie in Rome beslag op acht luxe villa's, die jaren geleden zonder vergunning werden gebouwd door de Casamonica-clan, de meest beruchte Romeinse maffiafamilie. Zeshonderd politieagenten waren bij de operatie betrokken. Op beelden was te zien hoe levensgrote porseleinen beelden van luipaarden en vergulde paarden naar buiten werden gedragen.

Burgemeester van Rome Virginia Raggi had opdracht gegeven tot de beslaglegging en sloop van de huizen. Een deel van de villa's zou zijn gebouwd op archeologisch waardevolle grond. "In sommige huizen stonden zelfs hele stukken van het historische Aqua Felice." De restauratie van dat aquaduct, dat dateert uit de derde eeuw, werd in de zestiende eeuw afgerond.

Raggi spreekt van een "historische" dag waarop Rome laat zien dat de letter van de wet terugkeerde naar het gebied. Volgens Raggi speelde de clan jarenlang de rol van publieke autoriteit en werden gewone burgers geterroriseerd.

Hollywood-begrafenis

In 2015 kwam de clan, oorspronkelijk bestaande uit twee families, in het internationale nieuws door een Hollywood-achtige begrafenis van leider Vittorio Casamonica, 'koning van Rome'. Op de begrafenis was muziek te horen uit The Godfather en werden bloemen uit een helikopter gegooid. De lijkwagen werd getrokken door zes zwarte paarden en naar een basiliek van een van voorsteden van Rome gereden. De beelden verschenen op YouTube.

In juni hield de politie nog 33 leden van de Casamonica-clan aan bij invallen waarbij vergulde spiegels, marmeren beelden en dure meubels in beslag werden genomen.