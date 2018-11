Een van de terrorismeverdachten uit Arnhem vrijgelaten

Een van de zeven mannen die worden verdacht van het plannen van een aanslag in Nederland is vrijgelaten. Het gaat om de 18-jarige Amir B. uit Arnhem. De zeven werden in september opgepakt in Arnhem en Weert.

Het opsporingsonderzoek tegen hem heeft geen verdere onderbouwing opgeleverd voor de verdenking tegen hem, schrijft het Openbaar Ministerie. Hij blijft lopende het onderzoek wel verdachte. De zes anderen zitten nog vast.

De groep zou met bomgordels een aanslag hebben willen plegen op een groot evenement. Om welk evenement het gaat is niet duidelijk. Ook vond de politie handvuurwapens en kunstmest, waarmee een bom gemaakt zou kunnen worden. De strafzaak wordt op 10 januari op een pro-formazitting voor het eerst behandeld.

Spil in het netwerk

Spil in het netwerk is de 34-jarige Hardi N., vermoedt het OM. De AIVD volgde hem en waarschuwde de politie over de plannen voor een aanslag. N. werd eerder veroordeeld voor een uitreispoging naar Syriƫ. Ook financierde hij jihadstrijders.

De NOS bracht de groep arrestanten eerder grotendeels in kaart. De moeder van de nu vrijgelaten verdachte zei toen dat haar zoon niet geradicaliseerd is, maar een goede gelovige wil zijn.