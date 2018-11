Memphis valt op met rapvideo: 'Ik zie iemand die goed in zijn vel zit'

De reacties zijn gemengd. Fans en collega-voetballers als Patrice Evra, Georginio Wijnaldum en Shanice van der Sanden zijn enthousiast en vinden het filmpje lit. Critici zeggen dat Depay het bij het voetbal moet houden. "Misschien een generatiekloofje, maar dit is toch gewoon verschrikkelijk", reageerde oud-voetballer Rafael van der Vaart in NOS Studio Voetbal.

Sigaar

Het filmpje maakt dus aardig wat los, maar daar was het Depay in eerste instantie niet om te doen, denkt sportmarketeer Ruud van der Knaap van bureau Triple Double. "Ik zie vooral iemand die goed in zijn vel zit", zegt hij. "Alleen die sigaar had hij beter buiten beeld kunnen houden, die past niet echt bij een topsporter."

De video past perfect in het beeld dat Depay van zichzelf wil neerzetten, vindt Gijsbregt Brouwer, voormalig langlaufer en nu sportmarketeer bij Týrsday. "Hij heeft een beetje het imago van een bad boy."

'Duidelijk profiel'

Dat imago maakt hem juist interessant voor bedrijven, zeggen de sportmarketeers. Depay valt niet alleen op door zijn goede prestaties bij Olympique Lyon en het Nederlands elftal, maar ook door wat hij daaromheen laat zien.

Na doelpunten juicht hij met zijn vingers in zijn oren, hij steunt goede doelen en valt op door zijn kledingkeuze. Depay behoort tot de nieuwe generatie topsporters, zegt Van der Knaap. "Zij zijn veel meer bezig met hun imago. Depay is iemand die zich onderscheidt als iemand met veel zelfvertrouwen en ambitie."

Hij richt zich daarbij niet alleen op Nederland, zegt Brouwers. Depay doet hetzelfde als Amerikaanse basketballers. Ook die verschijnen in hiphopvideo's en verbinden zich aan goede doelen. "In landen als de Verenigde Staten en Frankrijk wordt dit soort video's enorm gewaardeerd."

Niet nieuw

Depay is niet de enige voetballer die zich op deze manier laat zien. Ook de Fransman Paul Pogba staat erom bekend dat hij van hiphop houdt. Quincy Promes en Ryan Babel, teamgenoten van Depay bij Oranje, zijn in het verleden ook al eens in clips verschenen als rappers.

Eerder maakten ook oud-Ajacieden, Benni McCarthy, Dean Gorré en Mario Melchiot zelf een hiphopnummer. Verder was oud-PSV'er Björn van der Doelen tijdens zijn voetbalcarrière ook actief als zanger en stonden wereldberoemde spelers als Marco van Basten, Frank Rijkaard en Johan Cruijff in de studio. Die laatste bracht een plaat uit met het liedje Oei, oei, oei (dat was me weer een loei).

Luister hier het nummer dat Cruijff eind jaren 60 zong: