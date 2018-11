Geen handhaving boerkaverbod: 'Burgemeesters geven verkeerd signaal af'

In de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding staat dat het verboden is om gezichtsbedekkende kleding te dragen in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en in overheidsgebouwen. Het gaat om boerka's, nikabs, bivakmutsen en integraalhelmen.

In juni van dit jaar stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel, maar de wet is nog niet in werking getreden.