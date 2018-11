Vakbond FNV bestormt werkgeverskantoor in Zoetermeer

Een groep van zo'n 150 metaalwerkers is vanmiddag het hoofdkantoor van werkgeversvereniging FME binnengedrongen. Volgens een woordvoerder van FME deden ze dat door een nooddeur te forceren en was er sprake van bedreiging en intimidatie van medewerkers in het pand. Vakbond FNV spreekt van een vreedzame actie.