15 doden door aanslag op Somalisch religieus centrum

Bij een terroristische aanval in het noorden van Somalië zijn ten minste vijftien mensen om het leven gekomen. Er raakten ook tientallen mensen gewond. De aanval vond plaats in een islamitisch soefi-heiligdom in de stad Galkayo.

Een autobom ontplofte voor het religieuze centrum, waarna vier gewapende mannen het gebouw in stormden. Ze openden het vuur op een geestelijk leider en zijn volgelingen.

De islamitische terreurorganisatie al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. In een verklaring zegt de terreurgroep dat de geestelijk leider van het soefi-heiligdom de profeet Mohammed had beledigd. Volgens al-Shabaab zijn er 26 mensen bij de aanslag om het leven gekomen. De politie houdt het lagere aantal van vijftien aan.

Soefisme

Volgens lokale media zijn de religieuze leider en zijn volgelingen mogelijk aangevallen omdat ze muziek zouden spelen tijdens religieuze ceremonies. Het soefisme is een mystieke stroming binnen de islam, iets waar al-Shabaab fel tegen is.

Al-Shabaab heeft als doel om de Somalische regering omver te werpen en van Somalië een fundamentalistische islamitische staat te maken. De terreurgroep is gelieerd aan al-Qaida en pleegt al jaren bloedige aanslagen in het Afrikaanse land.