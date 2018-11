Podcast De Dag: Is spanning Oekraïne uit de hand gelopen machtsvertoon?

Het is niet meer dagelijks in het nieuws, maar de oorlog in Oost-Oekraïne is nog steeds gaande en de spanningen in de Zee van Azov zijn daar een nieuw hoofdstuk van. Voormalig Rusland-correspondent Gert-Jan Dennekamp vertelt over het grensconflict, de nieuwe brug en het belang van de havensteden.

En het Formule 1-seizoen is afgelopen. We blikken terug op een succesvol seizoen voor de Nederlandse coureur Max Verstappen. Commentator Louis Dekker neemt ons mee langs hoogte- en dieptepunten van het afgelopen seizoen.