Gebitten van tieners gaan achteruit, minder gaatjes 5-jarigen

Daarnaast valt het op dat kinderen met ouders met een lager opleidingsniveau en jongeren met een lager opleidingsniveau slechtere gebitten hebben. Dat geldt ook voor kinderen en jongeren met een migratieachtergrond.

Daarnaast zijn er zorgen over de sterke toename van gebitsslijtage. Meestal is dat erosie veroorzaakt door zoet eten en drinken. Meer dan de helft van de 23-jarigen heeft "erosieve gebitsslijtage" tot in het tandbeen.

Twee keer per dag poetsen, niet spoelen

Het Zorginstituut zegt dat de adviezen van het Ivoren Kruis, de Nederlandse vereniging voor mondgezondheid, niet altijd gevolgd worden. Die adviseert twee keer per dag poetsen, niet spoelen na het tandenpoetsen zodat de fluoride de tijd krijgt om zijn werk te doen en niet vaker dan zeven keer per dag iets eten of drinken.

Dat de 5-jarigen het beter doen dan andere leeftijdsgroepen is volgens het Zorginstituut mogelijk te verklaren door de aandacht voor het gebit van jonge kinderen in de afgelopen jaren. Er moet dan ook meer aandacht komen voor de mondgezondheid onder andere categorie├źn jeugdigen en hun ouders, vooral in gezinnen met een migratieachtergrond.

Het instituut gaat de komende tijd overleggen met betrokkenen in de mondzorg hoe dit voor elkaar te krijgen.