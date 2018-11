In Istanbul is een legerhelikopter neergestort in een woonwijk. Volgens de eerste berichten zijn er bij de crash vier militairen omgekomen. Een andere militair is gewond geraakt.

De helikopter voerde een trainingsvlucht uit. Het toestel is tussen twee appartementencomplexen terechtgekomen in de wijk Sancaktepe, in het Aziatische gedeelte van de Turkse miljoenenstad.

Of er op de grond ook doden of gewonden zijn gevallen, is nog onduidelijk.