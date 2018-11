Gordels vaak te los: merendeel jonge kinderen zit onveilig in de auto

83 procent van de kinderen tussen de 0 en 8 jaar wordt onveilig vervoerd in de auto. Dat komt voornamelijk omdat de stoeltjes waarin de kinderen zitten niet op de juiste manier worden gebruikt. Ook komt het vaak voor dat de autostoel zelf niet goed is bevestigd in de auto.

De bevindingen staan in onderzoek van Taskforce Kinderveiligheid. Zij lieten kenniscentrum VeiligheidNL 470 kinderen en hun stoeltjes onderzoeken. De meesten van hen zaten wel in een goede autostoel, maar bij de installatie ervan bleek het vaak fout te gaan.

"In zestig procent van de gevallen zitten de kinderen niet goed genoeg in de gordeltjes. Ze worden dan niet strak genoeg aangetrokken of ze zitten gedraaid", zegt Saskia Kloet van VeiligheidNL in het NOS Radio 1 Journaal.

500 kinderen op Spoedeisende Hulp

De cijfers staan in schril contrast met de overtuiging van de ouders: uit het onderzoek blijkt dat 9 op 10 bestuurders denken de kinderen juist wel veilig te vervoeren. Volgens Kloet kwamen er vorig jaar zo'n 500 kinderen op de afdeling spoedeisende hulp terecht. In driekwart van de gevallen kwam dat door een botsing.

De Taskforce Kinderveiligheid roept ouders op om meer aandacht te besteden aan het vervoer van de kinderen. De belangrijkste tip is daarbij het correct en stevig aansnoeren. "Bij het aantrekken van de gordel van je kind mag er maar maximaal 1 centimeter of 1 vinger ruimte zijn tussen de gordel en het kind ter hoogte van de borst", zegt Kloet.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het een goed idee is om andere vervoerders van je kind te wijzen op het goed vastmaken. De onderzoekers schrijven namelijk: "Wel is gebleken dat de kans groter is dat kinderen onveilig vervoerd worden als de bestuurder van de auto niet een ouder is, maar bijvoorbeeld een opa of oma."