Voor spionage veroordeelde Brit krijgt amnestie in Verenigde Arabische Emiraten

De Brit Matthew Hedges, die in de Verenigde Arabische Emiraten is veroordeeld voor spionage, heeft amnestie gekregen. Hedges kreeg woensdag nog levenslang van de rechtbank in Abu Dhabi.

Op een haastig belegde persconferentie werd bekendgemaakt dat president Zayed al-Nayhan in het kader van de Nationale Dag van de VAE de Brit en honderden anderen amnestie heeft verleend. Hedges wordt per direct vrijgelaten en mag het land verlaten als alle daarvoor benodigde procedures zijn afgerond.

MI-6

Hedges werd in mei opgepakt op de luchthaven van Dubai. Volgens de VAE is de 31-jarige student Midden-Oostenstudies in dienst van de Britse geheime dienst MI-6. Hedges heeft altijd ontkend dat hij een spion is voor het Verenigd Koninkrijk. Hij zegt dat hij in het kader van zijn studie onderzoek deed naar het buitenlandbeleid van de VAE.

Op de persconferentie in Abu Dhabi lieten de autoriteiten een video zien waarin Hedges zichzelf beschrijft als een officier, "een kapitein", in dienst van MI-6. Wanneer de video is gemaakt of wat de context van het gesprek is, is onduidelijk. Journalisten die bij de persconferentie waren, mochten geen opnamen maken van de video en kregen geen kopie.