Veel gewonden bij aardbeving in Iran

Het westen van Iran is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,3. Er zijn volgens de regionale autoriteiten ongeveer 200 mensen gewond geraakt. Doden zijn voor zover bekend niet gevallen.

Het epicentrum was zo'n 100 kilometer ten noordwesten van de stad Ilam, vlak bij de grens met Irak. Ongeveer een halfuur na de beving was er een naschok met een kracht van 5,3. De meeste gewonden vielen toen mensen in paniek hun huis uit vluchtten en de straat op renden. De schok werd ook gevoeld in het oosten van Irak en Koeweit.

Het gebied ligt in de buurt van een breuklijn en er zijn geregeld aardbevingen. Vorig jaar kwamen meer dan 600 mensen om het leven bij een beving in dezelfde provincie. Die had een kracht van 7,3.